Die Aktien von First Horizon stürzten um 35 Prozent ab, nachdem das Geldhaus und die kanadische Toronto Dominion Bank gemeinsam die geplante mehr als 13 Milliarden Dollar schwere Fusion abgeblasen hatten. Die in New York gelisteten Aktien der Toronto Dominion Bank legten dagegen um gut 1 Prozent zu.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region leicht im Plus, wobei die zahlreichen Feiertagspausen die Entwicklung verzerrten. In Japan fand auch am Freitag kein Handel statt. In Südkorea waren die Börsen wegen eines Feiertags ebenfalls geschlossen.