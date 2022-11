Börsen in Asien erholt

Nachdem die zunehmend angespannte Corona-Lage in China die Investoren in Asien zum Wochenstart verunsichert hat, erholten sich die Kurse am Dienstag zumindest in China teilweise. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong allerdings um mehr als 1 Prozent sank. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 um 0,6 Prozent höher.