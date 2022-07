Börse Dax könnte die Woche mit einem soliden Plus beenden

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat einen Großauftrag bei der Anbindung mehrerer Windparks in der Nordsee erhalten. Dies sei der bisher größte Auftrag zur Offshore-Netzanbindung der Unternehmensgeschichte, hieß es. In Branchenkreisen ist von einem Auftragsvolumen von knapp einer Milliarde Euro die Rede. Die Anteilsscheine gewannen 1,5 Prozent.

Wall Street fest – Tesla-Aktie springt um 10 Prozent

An der New Yorker Wall Street wagte sich die Anleger nach und nach aus der Deckung. Die in Europa wieder aktivierte Gas-Pipeline und eine deutliche Zinsanhebung der EZB hatten zunächst ebenso keine klaren Impulse geliefert wie durchwachsene Unternehmenszahlen. Im Verlauf wurden die Anleger aber schrittweise mutiger und so schafften es alle großen US-Indizes klar ins Plus und auf ein Sechswochenhoch.