Börse Dax knapp unter Rekordhoch

Mit der Zinspause der US-Notenbank Fed, der nächsten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank und jeweils weiteren in Aussicht gestellten Zinsschritten erfüllten die großen Notenbanken zuletzt die Erwartungen der meisten Marktteilnehmer. Gleiches galt am Freitag auch für die Bank of Japan, die allerdings vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhält.

Wall Street: Dow Jones schüttelt Aussagen der US-Notenbank ab

Der Dow Jones Industrial hat den Stimmungsdämpfer durch Hinweise auf weiter steigende US-Zinsen am Donnerstag endgültig weggesteckt. Im Handelsverlauf kletterte der New Yorker Leitindex bis auf 34.488 Punkte, was den höchsten Stand seit Mitte Dezember bedeutet. Er schloss mit einem Plus von 1,26 Prozent auf 34.408,06 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dow besonders negativ auf die von der US-Notenbank Fed für den weiteren Jahresverlauf signalisierten Zinserhöhungen reagiert, nachdem sie im Juni wie erwartet eine Pause eingelegt hatte.