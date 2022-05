Nach dem Feiertagshandel am Donnerstag zeichnen sind im Dax auch am Freitag Gewinne zu erwarten.

Nach dem Feiertagshandel am Donnerstag zeichnen sich im Dax auch am Freitag leichte Gewinne ab. Händler und Banken berechneten für den Dax zum Xetra-Start ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 14.242 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird knapp im Minus erwartet. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex nach zuletzt zähem Ringen den Abwärtstrend seit Januar geknackt und es zudem über die 50-Tage-Linie geschafft und mit einem Plus von 1,59 Prozent auf 14.231 Punkte geschlossen. Das Tageshoch hatte bei 14.253 Punkte gelegen - das höchste Niveau seit Monatsanfang.

Auch der MDax der mittelgroßen Börsentitel verabschiedete sich am Donnerstag gestärkt, er legte um 1,11 Prozent auf 29.430 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,72 Prozent auf 3740 Punkte.

Wall Street liefert gute Vorgaben An der US-Börse setzte sich die Erholung fort, wobei gerade die Technologiewerte der Nasdaq ihre Kursgewinne nach dem europäischen Handelsende noch ausbauen konnten. Die Anleger begrüßten die Signale der US-Notenbank, die Geldpolitik nicht noch stärker zu straffen als bereits erwartet, hieß es bei den Marktbeobachtern der Credit Suisse. Tags zuvor hatte die Fed das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlicht, in dem von einem 75-Basispunkte-Sprung keine Rede gewesen sei. Zudem gab es einige positive Signale von Einzelhandelsunternehmen, nachdem hier zuletzt die Berichtssaison teils noch für Bedenken hinsichtlich der Konsumlaune gesorgt hatte.

Der Dow Jones stieg um 1,61 Prozent auf 32.637 Punkte. Damit könnte der Leitindex den im April begonnenen Abwärtstrend nun hinter sich lassen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,0 Prozent auf 4 057,84 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 2,07 Prozent auf 11.740 Punkte zu.

Steigende Kurse auch in Asien Mit kräftigem Rückenwind von der Wall Street haben die Aktienbörsen Asiens am Freitag zugelegt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um 0,8 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann der Leitindex Hang Seng 2,6 Prozent, auch angetrieben von starken Alibaba-Aktien nach Zahlen des Internetkonzerns.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.785 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 126,71 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,7438 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9570 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0751 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0292 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,4 Prozent auf 1,2646 Dollar. Bitcoin unter 29.000 Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin rutschte auf der Handelsplattform Bitstamp gegenüber dem Vorabend weiter auf 28.764 US-Dollar ab. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Ölpreise halten ihre Gewinne Die Ölpreise haben am Freitag die starken Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,50 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um sechs Cent auf 114,15 Dollar. Seit Montag haben sich Rohöl aus der Nordsee und US-Öl jeweils mehr als vier Prozent verteuert. Marktbeobachter verwiesen auf die Entwicklung der Treibstoffreserven in den USA. Im Verlauf der Woche war bekannt geworden, dass die amerikanischen Benzinreserven einen mehrjährigen Tiefstand erreicht haben.