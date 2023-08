"Etwas Erleichterung war gestern zwar zu spüren, nachdem die Inflation in den USA im Juli nur moderat gestiegen war, die erhoffte Dynamik ist dennoch nicht in den Aktienmarkt gekommen", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets. Die Hoffnung, dass eine abflauende Inflation die großen Notenbanken zu einer Zinserhöhungspause bewegt, sei seit Monaten in die Aktienkurse eingepreist. "Deshalb stellt sich die Frage, woher im saisonal eher schwachen Börsensommer die nötigen Impulse für eine Fortsetzung der Rally kommen sollen."

Salzgitter unter Druck

Im Mittelpunkt bei den Einzelwerten blieben die Konzernbilanzen. Gefragt nach Zahlen waren etwa die Aktien des Batterieherstellers Varta, die um rund vier Prozent zulegten.

Die Anleger deckten sich auch mit den Papieren von Bechtle ein. Die Anteilsscheine des schwäbischen IT-Dienstleisters rückten um 2,6 Prozent vor.

Unter Druck gerieten dagegen unter anderem die Titel des Stahlkochers Salzgitter, die nach Quartalszahlen bis zu 2,2 Prozent verloren.

Erleichterung an der Wall Street

Die US-Börsen haben sich nach ihren jüngsten Verlusten am Donnerstag stabilisiert. Positiv aufgenommene Inflationsdaten hatten die Kurse sogar zunächst deutlich angetrieben, bevor der Schwung wieder merklich abebbte. Am Ende verzeichneten die wichtigsten Indizes jeweils moderate Gewinne.

Die Teuerung zog im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich an wie von Analysten im Schnitt erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,15 Prozent im Plus bei 35.176 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,03 Prozent auf 4468 Zähler zu. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,18 Prozent auf 15.128 Punkte nach oben.