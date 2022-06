Börse Fallende Ölpreise stützen Dax

Die Experten der Credit Suisse beschrieben die Marktstimmung als fragil. Aktuelle Wirtschaftsdaten sprächen zwar für ein langsameres Tempo in der US-Zinswende, dies habe den Aktien aber nicht wirklich geholfen, hieß es. Im Dow Jones und Nasdaq 100 gab es am Mittwoch zwar unmittelbar nach Handelsstart neue Mehrwochenhochs, die aber nicht hielten. In Asien zollte am Donnerstag auch der Hang-Seng-Index in Hongkong der jüngsten Erholung Tribut.