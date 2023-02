Börse Dax-Jahreshoch in Sicht, Deutsche-Bank-Aktie kaum bewegt

Vor allem an der Tech-Börse Nasdaq brannten die Anleger ein kleines Kursfeuerwerk ab: Der Auswahlindex Nasdaq 100 sprang um bis zu knapp 3 Prozent nach oben und behauptete am Ende ein Plus von 2,2 Prozent auf 12.363,1 Punkte. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es letztlich immerhin für einen Anstieg um 1 Prozent auf 4119,2 Punkte. Dagegen hinkte der Leitindex Dow Jones Industrial – wie schon seit Jahresbeginn – deutlich hinterher: Er verabschiedete sich unverändert bei 34.092,9 Zählern aus dem Handel, nachdem er zuvor bis zu knapp eineinhalb Prozent verloren hatte.

EZB und Bank of England entscheiden über Zinsen

Die Augen sind am Donnerstag nun vor allem auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet, die am Nachmittag genauso wie die Bank of England ihren Zinsentscheid und Signale für den weiteren geldpolitischen Kurs geben wird. Ihren Kampf gegen die hohe Inflation dürfte die EZB fortsetzen. Viele Bankvolkswirte rechnen damit, dass die Leitzinsen um weitere 0,5 Prozentpunkte steigen.