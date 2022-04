Bulle und Bär vor der Deutschen Börse: Der Dax knüpft an Vortagsgewinne an

Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Nach seinen deutlichen Vortagsgewinnen weitete der Leitindex die Gewinne im frühen Handel nochmals um 0,20 Prozent auf 14.391 Punkte aus. Der MDax gewann 0,24 Prozent auf 31 177,19 Zähler und der Eurozonen-Index EuroStoxx stieg um 0,4 Prozent.

Laut den Experten der Credit Suisse haben die Anleger nun auch verstärkt die Berichtssaison der Unternehmen im Blick, nachdem zuletzt der Ukraine-Konflikt, die Corona-Lage in China und das Dauerthema Inflation das Geschehen prägten. Die LBBW schrieb am Morgen mit Verweis darauf, dass am Vortag die Erzeugerpreise in Deutschland um mehr als 30 Prozent gestiegen waren, dass die Finanzmarktakteure auf derlei hohe Inflationsdaten inzwischen eingestellt sind.

Ein Kurssturz der Netflix-Aktie bremste zwar im New Yorker Handel die Technologiewerte, an der Wall Street hat der Dow Jones Industrial nach dem starken Vortag aber auch am Mittwoch wieder Kursgewinne verbucht. Derweil hatte Tesla am Vorabend nach US-Börsenschluss mit einem weiteren Rekordquartal besseres zu vermelden als Netflix. Dies könnte auch im US-Tech-Sektor die Stimmung wieder aufhellen. Auf Tradegate wurden die Tesla-Titel sechs Prozent höher gehandelt.

Sartorius meldet gute Umsatz- und Gewinnentwicklung Aus Deutschland gab es am Donnerstag die Resultate von Sartorius zu verarbeiten. Ein überraschend guter Jahresstart hat den Aktien des Pharma- und Laborausrüsters Rückenwind verliehen. Vorbörslich stiegen sie um gut 3 Prozent. Händlern zufolge kommt eine überraschend gute Umsatz- und Gewinnentwicklung im ersten Quartal bei den Anlegern wohl gut an. Ein weiterer Gewinner am deutschen Aktienmarkt waren vorbörslich die Aktien der Hornbach Holding. Nachdem die Privatbank Berenberg diese mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung aufgenommen hat, zogen sie um 1,8 Prozent an. Analyst Benjamin Thielmann lobte die Positionierung der Baumarktkette im Vergleich zu ihren Wettbewerbern.

US-Börsen: Netflix mit Kurssturz, Tesla übertrifft Erwartungen Die Wall Street hat nach dem starken Vortag auch am Mittwoch Kursgewinne verbucht. Im späten Handel ging dem Dow Jones Industrial zwar die Puste etwas aus, doch blieb dem Leitindex zum Schluss ein Plus von 0,71 Prozent auf 35.160 Punkte. Im marktbreiten S&P 500 und vor allem im technologielastigen Nasdaq 100 fiel die Entwicklung verglichen mit dem Dow-Index daher verhaltener aus. Der S&P 500 schloss mit minus 0,06 Prozent auf 4459 Zähler, der Nasdaq 100 sank nach seinem sehr starken Vortag um 1,49 Prozent auf 13.998 Punkte.

Hiobsbotschaften sendete indes Netflix – und trübte damit die Stimmung vor allem im Technologiesektor. Mit einem im abgelaufenen Quartal erstmaligen Rückgang der Kundenzahlen seit mehr als zehn Jahren schockte der Streamingdienst die Anleger ein weiteres Mal nach dem enttäuschenden Ausblick Ende Januar. Die Netflix-Aktien brachen um etwas mehr als 35 Prozent ein.

Tesla hat die Umsatz-Erwartungen übertroffen und seine Aktie nachbörslich ins Plus gehoben. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf knapp 18,8 Milliarden Dollar, wie der E-Auto-Bauer am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte. Experten hatten 17,8 Milliarden Dollar erwartet – ein Plus von mehr als 70 Prozent zu Vorjahreszeitraum – wie aus Refinitiv-Daten hervorging. Der Nettogewinn lag bei 3,3 Milliarden Dollar nach 438 Millionen im Vorjahreszeitraum. Pro Aktie lag der Gewinn bei 2,86 Dollar – hier hatten Experten 2,26 Dollar erwartet. Die Tesla-Aktie legte nachbörslich um 3,5 Prozent zu, nachdem sie im regulären Handel um 5 Prozent gefallen war.

Konjunktursorgen belasten China-Börsen Aus Angst vor einer deutlichen Konjunkturabkühlung sind die Aktienanleger in China am Donnerstag auf Tauchstation gegangen. Die Börse in Shanghai verlor 1,9 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab 1,6 Prozent nach. Die chinesische Zentralbank hatte die Leitzinsen trotz der wirtschaftlichen Sorgen wegen der jüngsten Corona-Welle am Mittwoch nicht angerührt und damit für eine negative Überraschung gesorgt. Zahlreiche Experten hatten mit einer Zinssenkung gerechnet – auch wegen der strikten Null-Covid-Politik, wegen der bei Corona-Ausbrüchen immer wieder Millionen-Metropolen in einen Lockdown geschickt werden und so Handel, Dienstleister und Industrie ausgebremst werden. An der japanischen Börsen in Tokio ging es am Donnerstag dagegen bergauf. Der Nikkei-Index gewann 1,2 Prozent auf 27.545 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent. Bitcoin pendelt um 41.000 US-Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin pendelt weiter um die Marke von 41.000 US-Dollar. Am langen Osterwochenende rutschte die Cyberdevise unter diese Marke, zuletzt notierte der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bei 41.500 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte die Kryptowährung noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Ölpreise legen zu Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf nachlassende Nachfragesorgen, die für Auftrieb bei den Notierungen am Ölmarkt sorgen. Jüngste Maßnahmen in China zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden etwas zurückgefahren. Außerdem seien die Preise durch sinkende Lagerbestände in den USA gestützt worden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 107,81 US-Dollar. Das waren 1,02 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 94 Cent auf 103,13 Dollar.

Zuletzt hatten die Folgen des Kriegs in der Ukraine die Ölpreise stark steigen lassen. Zudem sind in den USA die Vorräte an Rohöl zuletzt deutlich gefallen. Die Lagerbestände sanken in der vergangenen Woche nach Angaben der Regierung im Vergleich zur Vorwoche um 8,0 Millionen Barrel auf 413,7 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 3,0 Millionen Barrel erwartet. Sinkende US-Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.