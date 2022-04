Börse Dax im Plus erwartet, Twitter gewinnt weiter

Eine Kurserholung an den Überseebörsen dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag helfen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,58 Prozent höher auf 14.144 Punkte. Mit der Rückeroberung der runden Marke von 14.000 Punkten scheint damit die jüngste Talfahrt erst einmal gestoppt, die den deutschen Leitindex wegen Zins- und Rezessionssorgen in nur zwei Handelstagen fast 600 Punkte gekostet hatten.

Eine Aufholjagd an der Wall Street im späten Montagshandel und Kursgewinne in China liefern am Morgen positive Vorgaben. "Die Schnäppchenjäger sind da. Nach den Verlusten der vergangenen Tage wagen sich jetzt die ersten Käufer aus der Deckung. Die ersten Mutigen nutzen die gesunkenen Kurse wieder zum Einstieg", schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Mit Quartalszahlen im Blick steht am Dienstag die Deutsche Börse sowie einige Unternehmen aus den Reihen hinter dem Dax, bevor am Abend nach US-Börsenschluss mit Microsoft und Alphabet die ersten US-Schwergewichte aus dem Technologiesektor die Bücher öffnen. Die US-Bank JPMorgan erwartet im Wochenverlauf eine Erholungsrally an den Aktienmärkten. Diese seien überverkauft und die Stimmung allgemein sei schlecht, was Anleger zu strategischen Käufen nutzen könnten, schrieb Analyst Marko Kolanovic.

US-Börsen schließen nach Achterbahnfahrt im Plus Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre anfänglich deutlichen Kursverluste im Handelsverlauf in Gewinne verwandelt. Händler begründeten die Erholung mit dem zunehmenden Optimismus, dass die in dieser Woche zur Bekanntgabe anstehenden Quartalszahlen einiger großer US-Technologiekonzerne gut ausfallen werden. Im frühen Handel hatten noch Zins- und Konjunkturängste dominiert. Für Aufsehen sorgte im späten Geschäft die Nachricht, dass Twitter den Widerstand gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk aufgegeben hat. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelshälfte zeitweise mehr als 3,5 Prozent, ehe er sich kräftig berappelte und ins Plus drehte. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,70 Prozent auf 34.049,46 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 4296,12 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,32 Prozent auf 13.533,22 Punkte.

Seit dem Wochenausklang hatte eine verstärkte Zinsangst auf die Stimmung der Anleger gedrückt und zunächst auch am Montag für erhebliche Belastung gesorgt. Insbesondere Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai hatten die zuvor gute Marktstimmung kippen lassen. Hinzu kamen Sorgen um die Auswirkungen der rigiden chinesischen Corona-Politik auf die Weltwirtschaft.

Aus Branchensicht standen Energiewerte am stärksten unter Verkaufsdruck, nachdem die Ölpreise deutlich gefallen waren. Entsprechend gehörten die Aktien von Chevron, ExxonMobil und ConocoPhillips mit Verlusten zwischen 2,2 und 4,5 Prozent zu den schwächsten Werten. Am Rohölmarkt dominieren zunehmend Sorgen über eine schwächere Nachfrage wegen der strengen Corona-Maßnahmen in China. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai geht bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Twitter im Mittelpunkt des Interesses. Der Online-Dienst teilte am Montag mit, dass er sich mit Tesla-Chef Elon Musk auf eine Übernahme verständigt hat. Twitter soll danach von der Börse genommen werden. Der Preis bleibt bei den von Musk von Anfang an gebotenen 54,20 Dollar je Aktie. Jetzt liegt es an den Aktionären von Twitter, ob sie das Angebot annehmen wollen. Die Twitter-Papiere hatten bereits vor der bestätigten Einigung aufgrund entsprechender Medienberichte deutlich zugelegt und sich danach nur noch relativ wenig bewegt. Letztlich gewannen sie 5,7 Prozent auf 51,70 Dollar. Die Anteilscheine des Elektroautobauers Tesla hingegen sanken um 0,7 Prozent.

Anleger in Asien trauen sich trotz Wachstumsängsten aus der Deckung Die asiatischen Aktienmärkte legen am Dienstag nach einer späten Erholung an der Wall Street zu. Gebremst wird die Risikobereitschaft der Anleger von Chinas strengen Corona-Beschränkungen. "Wenn der Lockdown länger andauert, wird dies erhebliche Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben und sich auch auf die Lieferketten in der ganzen Welt auswirken", sagte Manishi Raychaudhuri von BNP Paribas. Die Abriegelung der chinesischen Finanzmetropole Shanghai zieht sich in die vierte Woche. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.727 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1880 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent. Bitcoin bleibt im Plus Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat nach starken Verlusten am Montag im späten Handel wieder ins Plus gedreht. Am Dienstagmorgen notierte die Cyberdevise auf der Handelsplattform Bitstamp wieder über der Marke von 40.570 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte die Kryptowährung noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Auch die nach Bitcoin zweitwichtigste Kryptowährung Ether machte ihre frühen Verluste wieder wett und drehte am Abend in die Gewinnzone.

Ölpreise legen wieder zu Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel nach einer schwachen Tendenz an den Vortagen wieder gestiegen. Die Verluste der vergangenen Tage wurden aber nicht aufgeholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,73 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 Dollar auf 99,61 Dollar.

Zuletzt hatten vor allem Nachfragesorgen die Erdölpreise belastet, wenn auch auf hohem Niveau. Es geht vor allem um die strikte Corona-Politik Chinas, das mit strengen Maßnahmen auf regionale Virus-Ausbrüche reagiert. Nachdem in den vergangenen Wochen die Metropole Shanghai betroffen war, werden jüngst Massentests in der Hauptstadt Peking durchgeführt. Es besteht die Sorge, dass auch dort scharfe Corona-Maßnahmen folgen. China ist einer der größten Ölverbraucher der Welt. Der straffe Corona-Kurs der politischen Führung sorgt für Befürchtungen, dass die Konjunktur der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stärker in Mitleidenschaft gezogen wird. Über den Außenhandel wären auch viele andere große Volkswirtschaften betroffen, nicht zuletzt Deutschland. Der Ukraine-Krieg und das deutlich verminderte Angebot aus Russland sorgen weiterhin für Unterstützung am Ölmarkt.