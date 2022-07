Aktien von T-Mobile US gewannen gut 5 Prozent. Hier lobten Analysten die Prognose für die Zahl der Neukunden im laufenden Jahr von 6 bis 6,3 Millionen neuen Nutzern. Damit stelle das Unternehmen die Kontrahenten Verizon und AT&T in den Schatten.

Bei Boeing kam am Markt anfangs gut an, dass der Flugzeugbauer im zweiten Quartal wieder Barmittel erwirtschaftet hatte. Die Papiere stiegen zunächst kräftig, gaben die Gewinne dann aber größtenteils wieder ab.

Asien-Börsen nach US-Zinsentscheid im Plus

Die Hoffnung auf eine mögliche Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed lässt am Donnerstag auch die Märkte in Asien aufatmen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag 0,4 Prozent höher bei 27.815 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,2 Prozent zu. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen lagen 0,2 und 0,1 Prozent im Plus.

Bitcoin mit Kurssprung

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin legte in der Nacht zu Donnerstag deutlich zu. Zuletzt notierte die Cyberdevise auf der Handelsplattform Bitstamp bei 23.185 US-Dollar und damit 9 Prozent höher als am Vortag. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.