Der Dax stabilisiert sich weiter am Tag des Beginns des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole. Schon am Vortag hatte er nach zwischenzeitlichen Verlusten ein moderates Plus erzielt. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent höher bei 13.325 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legt um 1 Prozent zu.