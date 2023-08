Der angeschlagene Immobilien-Investor Adler Group hat im ersten Halbjahr den Wert seines Portfolios um rund eine Milliarde Euro herunterschreiben müssen und rutscht damit tief in die roten Zahlen. Die vorgenommenen Abwertungen führten zu einer Bewertung des gesamten Portfolios von 6,4 (Jahresende 2022: 7,4) Milliarden Euro. Die Aktie verlor am Dienstagmorgen knapp 4 Prozent.

Positive Impulse aus den USA

Die US-Börsen haben sich am Montag nach guten Nachrichten aus China weiter von ihrem jüngsten Rückschlag erholt. Gegen Handelsende zog das zwischenzeitlich lahmende Kaufinteresse wieder an, sodass der Leitindex Dow Jones Industrial 0,62 Prozent höher mit 34 559 Punkten schloss. Am Freitag war er im Verlauf auf den tiefsten Stand seit gut sechs Wochen abgerutscht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,63 Prozent auf 4433 Punkte hoch. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 am Ende 0,74 Prozent auf 15.052Punkte.