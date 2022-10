Der Kursrutsch setzt sich fort: Der deutsche Leitindex Dax gab am Montag um weitere 0,9 Prozent nach und notiert nur noch knapp über der Marke von 12.100 Punkten. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Dax in dieser Woche erneut unter die runde Marke von 12.000 Punkten zurückfällt. Die kurzfristige Erholung bis auf 12.700 Punkte hat sich damit als Bullenfalle erwiesen. Die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamt, ist nach den robusten US-Arbeitsmarktzahlen gegen Null gesunken. Meldungen über Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew lasteten zusätzlich auf der Stimmung. Am Freitag hatte der Dax bereits 1,6 Prozent im Minus bei 12.273 Punkten geschlossen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 gab am Montag ebenfalls rund 1 Prozent nach.