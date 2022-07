Konjunkturpessimisten sind zum Wochenstart am deutschen Aktienmarkt in der Mehrheit. Der deutsche Leitindex Dax fiel zur Eröffnung am Montag um 0,5 Prozent auf 13.189 Punkte. Wenige Tage vor einer erwarteten erneuten deutlichen US-Zinserhöhung wächst die Nervosität der Anleger. Außerdem bereiteten ihnen neue Lockdowns in China Kopfzerbrechen. Auch MDax und EuroStoxx 50 notierten etwas schwächer.