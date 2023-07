Verluste in Asien

An den asiatischen Börsen ist es am Mittwoch weiter etwas nach unten gegangen. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 unter anderem wegen fehlender Impulse aus den USA, wo der Handel am Dienstag wegen eines Feiertags geruht hatte, im späten Handel ein halbes Prozent ein. Auch in China und Hongkong ging es nach unten. Der chinesische CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, verlor zuletzt 0,7 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong rutschte um rund 1,4 Prozent ab.