Nordex hat einen weiteren Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 80 Turbinen für einen 456-MW-Windpark in Brasilien erhalten. Am Vortag hatte der Hersteller von Windkraftanlagen bereits Aufträge aus Finnland vermeldet und mitgeteilt, im zweiten Quartal insgesamt Aufträge über Anlagen mit einer Leistung von 1,8 Gigawatt erhalten zu haben. Die Aktien, die am Donnerstag mit einem Plus von mehr als 9 Prozent geschlossen hatten, stiegen am Morgen auf Tradegate um weitere 5,4 Prozent.

Euro auf dem Weg zur Parität

Der Euro steht an den Finanzmärkten weiter unter Druck. Am Freitagmorgen fiel die Gemeinschaftswährung abermals auf einen 20-jährigen Tiefstand. Mit 1,0140 US-Dollar wurde der niedrigste Kurs seit Ende des Jahres 2002 markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0180 Dollar festgesetzt.