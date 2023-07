Die aktuelle Kursschwäche des US-Dollars konnte den Notierungen am Ölmarkt kurz vor dem Wochenende keinen weiteren Auftrieb verleihen. In den vergangenen Handelstagen ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. Durch einen überraschend starker Rückgang der Inflation in den USA war die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen in den USA verstärkt worden, was den Dollar stark belastet hatte.