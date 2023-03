Am Freitag wird der Dax laut Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher starten. Getragen von einer Erholung bei Banken- und Immobilienaktien hatte er bereits am Donnerstag 1,3 Prozent auf 15.522 Zähler zugelegt. Auch die wichtigsten Indizes an der Wall Street beendeten den Handel im Plus.