Start der neuen Börsenwoche in Frankfurt am Main: Stabilisierung der Kurse erwartet

Zum Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag hatte er dank der Hoffnung auf eine Belebung der chinesischen Konjunktur 0,7 Prozent auf 13.982 Punkte zugelegt. Diesem Stabilisierungstrend dürften sich auch der MDax der mittelgroßen Börsentitel und der Eurozonen-Leitindex anschließen.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der Aussicht auf steigende Zinsen warten Investoren gespannt auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten erwarten für Mai einen Rückgang auf 91,4 Punkte von 91,8 Zählern im Vormonat. "Auf mittel- bis langfristige Sicht allerdings dürfte für die Börse entscheidend sein, ob den Notenbanken der Spagat gelingt, auf dem Weg der Normalisierung ihrer Geldpolitik die Nachfrage so zu schwächen, dass der Druck auf die Preise zwar nachlässt, aber auch nicht so weit, dass dies der konsumgetriebenen Wirtschaft den Boden unter den Füßen wegzieht", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets.

Unter den Einzelwerten dürfte Siemens Energy in den Fokus rücken. Das Unternehmen will seine spanische Windkraft-Tochter Siemens Gamesa komplett übernehmen. Siemens Energy bietet 18,05 Euro je Aktie in bar, wie das Energietechnik-Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung am Samstag in München mitteilte.

US-Börsen knapp im positiven Bereich Nach zeitweise erneut sehr hohen Verlusten ist der Wall Street am Freitag zum Handelsschluss noch der Sprung in positives Terrain gelungen, wenn auch äußerst knapp. Anfangs wirkte die Senkung eines wichtigen Referenzzinses für langfristige Kredite durch die chinesische Zentralbank als Stütze, anschließend ging es umso deutlicher bergab. Der Themenkomplex aus hoher Inflation, drohender Rezession und steigenden Zinsen beherrschte den Markt und ließ den marktbreiten S&P 500 vorübergehend mit einem Minus von mehr als 20 Prozent seit seinem Rekordhoch zu Jahresanfang in einen Bärenmarkt schlittern. Dann aber griffen Schnäppchenjäger auf dem tiefen Niveau wieder zu.

Asiens Börsen belastet Konjunktursorgen angesichts des Inflationsdrucks und der Folgen der umfangreichen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung haben die Börsen des Landes am Montag belastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um rund ein halbes Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Leitindex Hang Seng zuletzt um fast zwei Prozent. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei-Index stieg indes um gut ein halbes Prozent. Bitcoin Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 30.100 US-Dollar. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Bitcoin

Ölpreise starten leicht im Plus Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,43 US-Dollar. Das waren 88 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 69 Cent auf 110,97 Dollar.

Etwas Auftrieb erhielten die Rohölpreise durch den schwächeren US-Dollar, der Erdöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums rechnerisch vergünstigt und damit deren Nachfrage belebt. Nach wie vor bewegen sich die Ölpreise auf hohem Niveau. Ein wichtiger Grund dafür ist der Krieg Russlands in der Ukraine, der das Angebot an russischem Öl insbesondere in der westlichen Welt stark vermindert hat.