Der Dax dürfte am Montag einen Teil seiner Freitagsverluste wieder wettmachen. Händler taxierten den Dax zum Xetra-Auftakt am Montag rund ein halbes Prozent höher bei 13.637 Zählern, womit er an die insgesamt freundlich verlaufene erste Augustwoche anknüpfen würde. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montag zum Handelsstart im Plus erwartet. In der von vielen Quartalsberichten geprägten vergangenen Woche war der Dax mit 13 792 Punkten zwischenzeitlich auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Juni geklettert. Letztlich war es ihm aber nicht gelungen, seine 100-Tage-Durchschnittslinie zu überspringen. Sie gilt, wie auch die 90-Tage-Linie als ein Barometer für den mittelfristigen Trend.