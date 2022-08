Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Die Erholung der Technologiewerte in den USA sorgt auch in Asien für Rückenwind. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen den USA und China rund um Taiwan die Märkte in Asien belastet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands mindestens um 0,25 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,45 Prozent. In Japan gewann der Nikkei-Index kurz vor Handelsende 0,6 Prozent.

Bitcoin kratzt an der Marke von 23.000 Dollar

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 22.973 US-Dollar.