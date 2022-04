Börsenkurse: Der Dax rutscht am Mittwochmorgen in die Verlustzone

Gute eine Stunde vor Handelsbeginn deutete sich am Mittwoch noch ein Plus im Dax an, doch eröffnete der deutsche Leitindex zunächst mit leichten Verlusten von 0,6 Prozent auf 14.045 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte ebenfalls um die Vortageslinie.

Tags zuvor hatte sich der Dax nach einem anfänglichen Rutsch bis auf 13.887 Punkte schnell gefangen und war bei einem nur noch moderaten Minus wieder über 14.100 Punkte zurückgekehrt. An der Wall Street zeigte sich am Vortag ein gegensätzliches Bild: Es gab zunächst eine Erholung, die dann aber für Verkäufe genutzt wurde. Zwar waren die Verbraucherpreise im März in der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet, insgesamt kletterte die Teuerung aber auf das höchste Niveau seit 40 Jahren. Steigende Ölpreise trieben die Anleger dann wieder in die Defensive. US-Anleger hielten sich zurück Vor den Quartalsberichten der großen Geldhäuser an der Wall Street haben die US-Börsen am Dienstag geschwächelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwar im frühen Handel um gut ein Prozent zugelegt, anschließend bröckelten die Kurse aber wieder ab. Nicht ganz so stark wie befürchtet gestiegene Verbraucherpreise hatten nur vorübergehend für Erleichterung gesorgt. Am Ende schloss der Dow Jones 0,26 Prozent tiefer bei 34 220,36 Punkten.

In den kommenden Tagen legen die großen Investmentbanken JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs und Citigroup ihre Quartalsberichte vor. Die Erwartungen dürften nicht allzu groß sein: Alle vier Aktien gaben am Dienstag nach und setzten damit die Kursschwäche der vergangenen Woche und Monate fort. JPMorgan macht am Mittwoch in den USA den Auftakt der Berichtssaison der Investmentbanken. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,34 Prozent auf 4397,45 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,36 Prozent auf 13 940,24 Zähler. Er hatte zuletzt deutlich stärker unter den steigenden US-Renditen gelitten als Dow und S&P 500. Bitcoin wieder unter 40.000 Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin steht weiter unter Druck. Die Cyberdevise rutschte zuletzt wieder unter die Marke von 40.000 Dollar. Am Mittwochmorgen notierte der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bei 39.977 Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Seit Ende März, als der Bitcoin zeitweise bei 48.000 US-Dollar notierte, hat die weltweit wichtigste Kryptodevise rund 20 Prozent an Wert verloren.

Adidas gaben im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 0,9 Prozent zum Xetra-Schluss nach. Eine Abstufung durch die Baader Bank auf "Reduce" wirkte negativ. Das erste Quartal des Herstellers von Sportartikeln und Lifestyle-Produkten dürfte schwach verlaufen sein und es drohten niedrigere Jahresprognosen, schrieb Analyst Volker Bosse. Ein Händler verwies am Morgen als zusätzlichen Belastungsfaktor für Adidas auch auf jüngste Aussagen des französischen Luxuskonzerns LVMH , wonach gegenwärtig die Nachfrage nach Luxusgütern durch die Lockdowns in China beeinträchtigt wird.

Der Finanzdienstleister Hypoport startete mit kräftigen Zuwächsen in das neue Jahr. Im ersten Quartal stieg das Transaktionsvolumen auf der hauseigenen Kreditplattform Europace im Jahresvergleich um 26 Prozent. Auch in den übrigen Sparten legten die Geschäftsvolumina um zweistellige Prozentsätze zu. Vorbörslich verteuerten sich die im MDax notierten Anteile auf Tradegate um 4,2 Prozent. Für die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 ging es nach Absatz- und Ankaufszahlen für das erste Quartal um 0,6 Prozent auf Tradegate hoch. Ölpreise steigen weiter Die Ölpreise haben am Mittwoch auf erhöhtem Niveau etwas weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,13 US-Dollar. Das waren 49 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 100,91 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölpreise stark angezogen. Auftrieb erhielten sie vor allem durch Lockerungen der ansonsten scharfen Corona-Maßnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai. Die Volksrepublik ist eines der größten Ölnachfrageländer der Welt. Neben der Aussicht auf eine wieder stärkere Nachfrage nach Rohöl stützte angesichts des Ukraine-Kriegs auch die Sorge über eine Verknappung des Angebotes die Preise. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich kurz vor der erwarteten Großoffensive in der Ostukraine siegessicher. Ein Embargo russischen Rohöls ist laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrel noch nicht vom Tisch.