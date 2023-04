Gewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. Sie profitierten von der freundlichen Verfassung der US-Aktienmärkte. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent. Die japanische Notenbank beließ unter ihrem neuen Chef Kazuo Ueda ihre Geldpolitik im Wesentlichen unverändert. Sie gab zugleich einige Hinweise, dass sich an ihrer extrem lockeren Haltung so bald nicht viel ändern dürfte. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt 0,7 Prozent im Plus. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann 0,9 Prozent.