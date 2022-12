Beim Dax stehen die Zeichen nach dem Rutsch unter den Aufwärtstrend seit Mitte Oktober und die 21-Tage-Linie zwar auf Korrektur. Doch am Freitag dürften ihn die Erholung der US-Börsen sowie die überwiegend positive Entwicklung an den asiatischen Märkten stützen. Während in New York der Credit Suisse zufolge der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe half, dominierte in China weiter das Thema Corona-Lockerungen.