Im Mittelpunkt des Interesses standen die «Midterm»-Wahlen in den USA. Dabei wird in der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern - dem Senat und dem Repräsentantenhaus - sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. «Die Anleger kaufen im Vorfeld dessen, was sie für einen sicheren Sieg der Republikaner in beiden Kammern halten», bemerkte Zachary Hill, Leiter des Portfoliomanagements bei Horizon Investments.