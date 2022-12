Nach der turbulenten Vorwoche am deutschen Aktienmarkt haben sich die wichtigsten Indizes am Montag stabilisiert. Der deutsche Leitindex Dax kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,40 Prozent auf 13.949 Punkte. Der MDax lag mit plus 0,07 Prozent bei 24.980 Punkten knapp über dem Freitagsschluss. Auch in Europa begann der erste Tag der Vorweihnachtswoche versöhnlich, der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,46 Prozent auf 3821 Punkte vor.