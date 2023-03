Börse Dax erholt sich weiter, Lufthansa steigt, Bitcoin knickt ein

Am Aktienmarkt deuten sich für den deutschen Leitindex weitere Gewinne an. Aufwärts geht es auch für die Lufthansa-Aktie angesichts des Milliardengewinns der Airline in 2022. Die starke Wall Street schiebt auch die Asien-Börsen an.