Der Windanlagenhersteller Nordex wird für das laufende Jahr derweil noch pessimistischer. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) wird am unteren Ende des Prognosekorridors bei rund minus 4 Prozent erwartet. In den ersten neun Monaten 2022 sank der Umsatz um 2,1 Prozent. Zudem fiel ein operativer Verlust von 200 Millionen Euro an. Nordex benötige nun einen Gewinn im vierten Quartal, um den gekürzten Ausblick überhaupt zu erreichen, warnte ein Händler in einer ersten Reaktion am Morgen. Die Nordex-Papiere fielen auf Tradegate um 5,1 Prozent.

US-Börsen schließen schwächer

Die Anleger an der Wall Street waren am Montag nach der jüngsten Rally mit Kursabschlägen in die Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,6 Prozent tiefer auf 33.536 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 11.196 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,9 Prozent auf 3957 Punkte ein.