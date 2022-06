Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte am Dienstag zum Handelsende um 1,84 Prozent auf 26.246 Punkte zu. Auch in Hongkong zogen die Kurse deutlich an. Hier stand der Hang-Seng-Index im späten Handel rund eineinhalb Prozent im Plus. Nicht ganz so hoch fielen die Kursgewinne in China aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt 0,4 Prozent.

Bitcoin erholt sich leicht

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat sich leicht erholt und notierte am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 20.907 US-Dollar und damit ein Plus um rund vier Prozent im Vergleich zum Vortag. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.