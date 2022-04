Der Dax hat am Mittwoch an seine Vortagesverluste angeknüpft. Kurz nach der Börseneröffnung gab der deutsche Leitindex um 0,26 Prozent auf 14.386,66 Punkte nach. Tags zuvor war er kurzzeitig knapp über 14.600 Punkte geklettert, ging dann aber 0,7 Prozent niedriger aus dem Handel. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittwochmorgen 0,31 Prozent auf 3905,78 Punkte. Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen an der deutschen Börse, sank um 0,21 Prozent auf 31 481,71 Zähler.