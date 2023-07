Am deutschen Aktienmarkt geht die Talfahrt für den Dax am Donnerstag weiter: Der deutsche Leitindex gab am Morgen 0,8 Prozent auf 15.807 Punkte. Damit rückt das Juni-Tief bei 15.713 Punkten noch näher heran. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank kurz nach dem Start um 1,2 Prozent auf 27.104 Zähler. Auch in Europa ging es mit klaren Verlusten weiter abwärts: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 1,09 Prozent nach auf 4303 Punkte.