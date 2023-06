Markt in Asien gemischt

An den asiatischen Börsen war das Gesamtbild am Mittwoch durchwachsen. Der japanische Nikkei 225 hob sich positiv ab, indem er zuletzt um 0,58 Prozent auf 33.644 Punkte stieg. In China zeigten sich die Anleger aber weiter unzufrieden mit den Maßnahmen, die das Land zum Anheizen der schleppenden Konjunktur ergreift. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai verlor 0,76 Prozent auf 3894 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong toppte dies mit einem Abschlag von 2,1 Prozent.

Bitcoin fast bei 29.000 Dollar

Die Digitalwährung Bitcoin legte einen Höhenflug hin und notierte zuletzt bei 28.849 US-Dollar und damit fast 8 Prozent mehr als am Vortag. Im November 2022 war die Währung unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX von über 21.000 US-Dollar auf rund 16.000 US-Dollar eingebrochen. Ein Jahr zuvor erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.