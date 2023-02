Die Aussicht auf höhere Zinssätze nach einem überraschend starken Preisanstieg in den USA hatte die Indizes auf beiden Seiten des Atlantiks in der Vorwoche belastet. Einige Schnäppchenjäger haben Händlern zufolge die tieferen Kurse nun zum Einstieg genutzt. "Der Februar ist auf Jahresbasis historisch gesehen der zweitschlechteste Monat für den Aktienmarkt", sagte Investmentstratege Sam Stovall von CFRA Research in New York. Investoren hofften daher zumindest aus saisonaler Sicht auf eine kurzfristige Erholung.

Tech-Werte treiben Asiens Börsen

Die Anleger in Asien gehen am Dienstag trotz anhaltender Nervosität über bevorstehende Zinserhöhungen zur Eindämmung der hartnäckig hohen Inflation auf Schnäppchenjagd. Vor allem die schwergewichtigen Technologiewerte trieben Märkte in Asien an. Die Aktien des Technologiekonzerns SoftBank stiegen um 1,06 Prozent. "Die heutigen Marktgewinne (in Japan) wurden durch die Stärke der Wall Street über Nacht gestützt", sagte Yugo Tsuboi von Daiwa Securities. "Außerdem waren die Anleger erleichtert, dass (der künftige BOJ-Gouverneur Kazuo) Ueda bei seiner zweitägigen Anhörung im Parlament konsistente Äußerungen machte."