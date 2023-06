Nachdem der Dax in der Vorwoche mit 15.629 Punkten zwischenzeitlich auf dem tiefsten Niveau seit April abgesackt war, gelang ihm zum Wochenschluss der klare Sprung über die viel beachtete Marke von 16.000 Punkten. In den Fokus rücken nun wieder die kleine Kurslücke unterhalb von 16 143 Punkten und das Rekordhoch bei 16 331 Punkten.

Die Marktstrategien der Bank JPMorgan hoben allerdings den Zeigefinger. Die einhellige Meinung, dass das Schlimmste vorüber ist, dürfte sich als falsch erweisen, schrieben die Experten um Mislav Matejka in einem aktuellen Kommentar. Die Folgen strafferer Geldpolitik hätten sich in der Vergangenheit immer mit gewissem Zeitversatz gezeigt. Auch die staatlichen Konjunkturimpulse in China, die am Freitag spekuliert würden, dürften nicht bedeutungsvoll werden.