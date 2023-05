SMA Solar ersetzt Evotec im MDax

Abgesehen von zahlreichen weiteren Unternehmen mit Zahlen stehen noch Änderungen in der Zusammensetzung des MDax und SDax an. An diesem Dienstag nimmt SMA Solar den Platz des Wirkstoffforschers Evotec im Index der mittelgroßen Werte ein, was SMA vorbörslich weitere Aufwärtsimpulse bescherte. Die Aktie hatte am Vortag zeitweise ein Rekordhoch bei 109 Euro erreicht, war dann aber etwas zurückgekommen. Evotec hatte es aufgrund eines Cyberangriffs nicht geschafft, seinen testierten Geschäftsbericht fristgerecht vorzulegen und musste den Index verlassen. Für SMA rückt Süss Microtec in den Index für die kleineren Werte unterhalb des MDax auf.