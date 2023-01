Chinesische Wirtschaft belastet asiatische Aktien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss nach den Verlusten zum Wochenstart 1,2 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank hingegen um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 1,3 Prozent ein. Die Wirtschaft in China wuchs im vierten Quartal stärker als von Experten erwartet. "Chinas Wirtschaft hat die steigenden Covid-Zahlen bislang überraschend gut weggesteckt", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dass die Börsen dort trotzdem negativ reagierten, müsse nicht an den Zahlen liegen. Denn zuletzt seien die Indizes besonders stark angestiegen und positive Nachrichten würden nun für Gewinnmitnahmen genutzt.