Gewinne in Asien

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag überwiegend zugelegt. Rückenwind kam von der Wall Street, die auch am Freitag Zinssorgen getrotzt hatte. In Tokio stieg der japanische Nikkei 225 um rund ein Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um gut ein halbes Prozent zu, während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen im späten Handel um 0,3 Prozent stieg. Kursgewinne gab es in Südkorea und Japan.

Bitcoin stagniert

Die Digitalwährung Bitcoin stagniert weitestgehend seit Freitag und notierte zuletzt am Montagmorgen bei 22.445 US-Dollar. Im November 2022 war die Währung unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX von über 21.000 US-Dollar auf rund 16.000 US-Dollar eingebrochen. Ein Jahr zuvor erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.