Sinkende Ölreserven in den USA stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven auf dem Programm, die am Markt stark beachtet werden. Auch hier wird mit einem Sinken der Lagerbestände gerechnet. Der Rückgang dürfte aber nicht mehr so stark ausfallen wie in den Wochen zuvor.