Untermauert wurden die Zinssorgen der Investoren von neuen Daten zur Inflation. So sind zwar die Erzeugerpreise im Mai auf Jahressicht nicht ganz so stark gestiegen wie befürchtet. Mit einem Plus von 10,8 Prozent ist die Teuerung jedoch nach wie vor außerordentlich hoch.

Bitcoin notiert knapp über 21.000 Dollar

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Bitstamp knapp über der Marke von 21.000 Dollar. Zum Handelsschluss in New York hatte sie weitere 10 Prozent auf 20.794 Dollar verloren. Auch die Cyberdevise Ethereum notierte mit 1074 Dollar so niedrig wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. "Angst und Verunsicherung sind riesig", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Alles, was irgendeine Art von Risiko mit sich bringt, wird verkauft." Der Bitcoin hatte im November vergangenen Jahres noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar markiert