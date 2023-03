Nach dem freundlichen Wochenauftakt war der Erholung am Vortag zunächst die Luft ausgegangen. Der Dax hatte sich mit einem kleinen Plus aus dem Handel verabschiedet. "Angesichts der Turbulenzen der vorigen Woche, in denen der Anstieg der Anleiherenditen auch die US-Märkte unter Druck gesetzt hatte, scheint es immer noch viel Vorsicht zu geben, die Aktienkurse nach oben zu treiben", schrieb am Morgen der CMC-Markets-Experte Michael Hewson. Auch der Handel an der Wall Street war tags zuvor von Unsicherheit geprägt gewesen und mit leichten Verlusten zu Ende gegangen.