Bei den Unternehmen geht die Bilanzsaison weiter. Geschäftszahlen zum vergangenen Quartal werden unter anderem von dem weltgrößten Elektroautobauer Tesla erwartet.

US-Börse dreht ins Plus

Die US-Börsen haben am Dienstag moderate Verluste vom Handelsauftakt weitgehend wettgemacht. Dem bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang sogar der Sprung ins Plus. Für Irritationen sorgten zunächst enorme Kursschwankungen bei einer ganzen Reihe von Schwergewichten an der New Yorker Börse Nyse. In einer knappen Stellungnahme räumte die Börse Probleme beim Handelsstart einiger Aktien ein. Eine Untersuchung dazu laufe noch. Der Handel war zwischendurch kurz unterbrochen.