Börse Dax-Anleger bleiben in Deckung

Börsen in Asien schwächeln, Gerüchte um Toshiba

Die Anleger in Asien sind in Erwartung weiterer geldpolitischer Signale aus den USA in Deckung gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei gab am Donnerstag in Tokio 0,5 Prozent auf 26.254 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix fiel um 0,8 Prozent. Die chinesische Börse in Schanghai trat auf der Stelle.

Anleger von Toshiba versetzten Medienberichte über eine bevorstehende Übernahme in Kaufrausch. Die Papiere zogen um rund 7,5 Prozent an. Den Berichten zufolge plant eine inländische, von Investoren geführte Gruppe ein Angebot für den Mischkonzern in Höhe von umgerechnet rund 19 Milliarden Dollar. Toshiba kämpft seit einem Bilanzierungsskandal 2015 mit großen Problemen, und die Spannungen mit aktivistischen Investoren beherrschen die Schlagzeilen. Im Technologiesektor erholten sich Chipwerte von ihren jüngsten Kursverlusten.