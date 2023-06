Die könnten bereits am Dienstag mit den US-Inflationszahlen in den Markt kommen, da sie für die Tags darauf folgende Leitzinsentscheidung der Fed von großer Bedeutung sind. Anleger fragen sich seit geraumer Zeit, ob in den USA nun erst einmal eine Zinspause ansteht und erst im Juli ein weiterer Zinsschritt folgt.

Laut den Experten der Credit Suisse liegt die am Markt angenommene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni bei weniger als 30 Prozent. Am Donnerstag wird außerdem die EZB ihre Zinsentscheidungen bekannt geben und in Asien stehen zusätzlich noch Zinsentscheidungen der chinesischen Notenbank und der Bank of Japan an.