Börse Dax vor neuntem Jahresgewinn in zehn Jahren

Ein weiteres Börsenjahr endet. Mit rund plus 16 Prozent schneidet der Dax zwar schlechter ab als die wichtigsten US-Aktienindizes - doch steuert der Leitindex auf den neunten Jahresgewinn in zehn Jahren zu. Techwerte dürften am letzten Handelstag unter Druck geraten.