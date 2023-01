Zuletzt leichte Verluste in den USA

In New York hat der Aktienmarkt am letzten Handelstag eines enttäuschenden Börsenjahres etwas schwächer geschlossen. Als wollten die Anleger am Freitag doch noch Plus-Vorzeichen sehen, machten die Indizes ihre im Verlauf deutlichen Verluste zum Handelsschluss fast noch wett. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,2 Prozent auf 33.147 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,3 Prozent auf 3839 Punkte nach. Beim technologielastigen Nasdaq 100 belief sich der Abschlag am Ende des Tages nur noch auf 0,1 Prozent auf 10.939 Zähler.

Alle drei Indizes verbuchten im Monat Dezember hohe Verluste, allein der Nasdaq 100 rutschte um gut 9 Prozent ab. Noch düsterer fällt die Jahresbilanz aus: 2022 war das schwächste Börsenjahr seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Für den Dow ging es dabei um 8,8 Prozent bergab. Beim S&P 500 steht ein Verlust von 19,4 Prozent zu Buche. Der Nasdaq 100 übertrifft dies noch mit einem Minus von einem Drittel. Marktbeobachter sprechen daher von einem "Börsenjahr zum Vergessen", die Anleger sollten es nun "einfach abhaken" und nach vorne schauen.