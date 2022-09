Börse Feste Wall Street sollte den Dax stützen

An der New Yorker Börse haben sich die Kurse nach dem Inflationsschock am Vortag erholt. Die festen Vorgaben sollten den Dax heute stützen, sagen Händler. Bitcoin und Ölpreise geben leicht nach. Neue US-Konjunkturdaten stehen im Fokus.