Nikkei-Index legt deutlich zu

Die Anleger in Japan haben den Aufwärtstrend der vergangenen Tage weiter vorangetrieben. In Tokio legte der Nikkei-Index am Dienstag um 1,5 Prozent auf 27.299 Punkte zu und glich damit seine Verluste seit der überraschenden Kurskorrektur der Bank of Japan im vergangenen Monat wieder aus. "Der Nikkei-Index ist auf das Niveau zurückgekehrt, auf dem er einmal war", sagte Chihiro Ohta, Investment-Expertin bei SMBC Nikko Securities. Die Bank of Japan (BOJ) hatte im Dezember überraschend beschlossen, einen stärkeren Anstieg der Zinsen für lang laufende Staatsanleihen zuzulassen und damit den Nikkei auf Talfahrt geschickt. Vergangene Woche entschied die BOJ jedoch, an ihren ultra-niedrigen Zinssätzen festzuhalten. Das hat die Anleger beruhigt und den Nikkei-Index in diesem Monat bereits mehr als 4 Prozent steigen lassen. Die Aktienmärkte in China, Hongkong, Singapur, Malaysia, Südkorea und Taiwan sind wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen.