Börse Dax bleibt unter Druck, Bitcoin mit Kurssprung

Die Lage am deutschen Aktienmarkt bleibt angesichts der andauernden Gefechte in der Ukraine angespannt. Der Bitcoin legt nach dem Swift-Ausschluss Russlands zweistellig zu. Die Ölpreise kratzen erneut an der 100-US-Dollar-Marke.