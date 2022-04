Börse Aussicht auf schnelleren Zinsanstieg belastet Dax

Börsianer in Frankfurt: Die Aktienkurse stehen am Donnerstag unter Druck

Der Dax dürfte am Donnerstag seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage ausweiten. Schwache Vorgaben aus Asien und den USA belasteten, hieß es seitens der Helaba. Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Abschlag von 0,3 Prozent auf 14.103 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas schwächer erwartet.

Dax

Auch Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend dürften die Kurse belasten. Laut Fed ist die Inflation stärker als erwartet, die US-Geldpolitik wird daher wohl schneller gestrafft als bisher gedacht. Das hatte am Vorabend bereits die Aktienkurse an der Wall Street belastet. "Die Fed hat vor allem der neuesten Tech-Party wieder die Laune verdorben", sagte ein Börsianer mit Blick auf weitere Verluste an der US-Technologie-Börse Nasdaq und den Börsen Asiens.

Mit erneuten Verlusten würde der Dax zurück in Richtung seines Vortagestiefs bei 14.027 Punkten fallen und damit dicht an die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten. Der jüngste Erholungstrend seit dem im Zuge des Ukraine-Krieges Anfang März erreichten Jahrestiefs bei etwas unter 12.500 Punkten wackelt. Rund ein Drittel der Stabilisierungsgewinne ist in gut einer Woche wieder weg. "Die Kursrisiken nehmen zu", sagten auch die Experten der Helaba und verwiesen auf den Bruch der 21-Tagelinie am Vortag.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt dürften vor allem Gerresheimer mit Zahlen und Ausblick Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Eine gute Auftragslage und Preiserhöhungen stimmen den Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikunternehmen für die Umsatzentwicklung zuversichtlicher. Gerechnet wird nun für das bis Ende November laufende Geschäftsjahr mit einem prozentual zweistelligen Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Neuigkeiten kamen auch von der umworbenen Aareal Bank. Sie machte den Weg für eine neue Offerte der vor Kurzem noch am Widerstand von Großaktionären gescheiterten Finanzinvestoren Advent und Centerbridge frei. Der Finanzierer von Gewerbeimmobilien habe mit den Bietern vereinbart, einem Übernahmeangebot an die Aktionäre in Höhe von 33 Euro je Aktie zuzustimmen, inklusive der von der Aareal Bank angekündigten Dividende von 1,60 Euro. Damit entsprechen die Konditionen den zuletzt veröffentlichten Eckdaten.

Wall Street gibt nach Die US-Börsen haben am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Zinsprotokolle durch die Notenbank Federal Reserve mit Kurabschlägen geschlossen. Aus Angst vor schnell steigenden Zinsen im Kampf gegen die Inflation kamen vor allem Technologie-Aktien unter die Räder. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,4 Prozent tiefer auf 34.496 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 2,2 Prozent auf 13.888 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte rund ein Prozent auf 4481 Punkte ein.

Nasdaq

Asiens Börsen schwächer Auch in Tokio zeigte sich die Börse am Donnerstag schwächer. Die Angst vor schnell steigenden Zinsen in den USA im Kampf gegen die Inflation sorgte an den asiatischen Märkten insgesamt für fallende Kurse. Langsam würden die Börsen die veränderte Grundhaltung in den USA verstehen, sagten Marktstrategen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2 Prozent tiefer bei 26.803 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent und lag bei 1889 Punkten. Bitcoin unter Druck Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte zuletzt bei 43.308 Dollar. Die Kryptowährung befindet sich wie auch die Aktienmärkte seit Tagen im Sinkflug.

Bitcoin

Ölpreise ziehen an Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gestiegen und haben damit einen Teil ihrer Abschläge vom Vortag wettgemacht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,39 Dollar. Das waren 1,32 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 1,09 Dollar auf 97,32 Dollar.

Brent

Die Preise setzen damit ihren schwankungsanfälligen Verlauf fort. Am Vortag fielen sie deutlich, nachdem der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, eine zusätzliche Freigabe aus der strategischen Ölreserve der Mitgliedsländer bestätigt hatte. Details sollen noch bekanntgegeben werden. Erst kürzlich hatten die USA mitgeteilt, einen erheblichen Teil ihrer Ölreserven auf den Markt zu geben.